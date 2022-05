Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lachendorf (ots)

Am vergangenen Samstag (14.05.22) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Ackerstraße. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr hatte eine 47 Jahre Frau ihren weißen Skoda Yeti ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr musste sie dann Beschädigungen im hinteren linken Bereich des Stoßfängers feststellen. Da der Parkplatz zur Tatzeit noch stark frequentiert gewesen sein dürfte, bittet die Polizei in Lachendorf um Hinweise unter der Tel. (05145) 284210.

