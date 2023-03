Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ein etwas anderer Einbruch

Gera (ots)

Gera. Ein Kiosk in der Industriestraße erweckte das Interesse von Einbrechern. Zwischen dem 11.03.2023 gegen 17:00 Uhr und dem 13.03.2023 gegen 07:30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Kiosk. Dort rissen sie eine Palette, welche als Rückwand diente, ab und gelangten so in das Objekt. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeit und entwendeten neben Lebensmitteln auch Bargeld. Das Ermittlungsverfahren wird von der Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) geführt. Zeugenhinweise richten Sie bitte dorthin. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell