LPI-G: Zigarettenautomat aufgehebelt

Gera (ots) - Gera. In der Ferdinand-Porsche-Straße abgestellte Lagercontainer gerieten zwischen dem 12.03.2023 und dem 13.03.2023 ins Visier von Unbekannten. Sie hebelten zwei der Container auf. Da sie allerdings nicht in das Innere gelangten, mussten sie unverrichteter Dinge flüchten. An den Container entstand Sachschaden. Die Kripo (0365/ 8234-1465) ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

