Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Unfall

Möhnesee (ots)

Am Sonntag ist es gegen 16:00 Uhr auf der Möhnestraße zu einem Unfall gekommen. Eine 20-jährige Frau aus Wickede fuhr auf der K 20 in Richtung Möhnestraße. Dort beabsichtigte sie mit ihrem Mercedes nach links in Richtung Delecke abzubiegen. Dabei übersah sie den VW eines 63-jährigen Unneraners, der von Delecke in Richtung Niederense unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Eine 85-jährige Frau, die im VW mit fuhr, wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 12500 Euro geschätzt. (wo)

