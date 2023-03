Goch (ots) - Am Freitag (31. März 2023) um 06:52 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 9 in Höhe der Anschlussstelle Kleve ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 51-jähriger Mann aus Goch befuhr die B 9 aus Goch kommend in Richtung der Autobahn und beabsichtigte nach links auf diese in Richtung Nijmegen (NL) abzubiegen. Dabei übersah er den Citroen eines ...

mehr