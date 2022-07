Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Festnahme nach Kabeldiebstahl

Wesel (ots)

Am Montagabend beobachtete ein Zeuge eine männliche Person, die auf dem Gelände einer Baustelle an der Straße Am Lippeglacis Kabel entwendete.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte an der Baustelle ein Kleinwagen festgestellt werden, in dem sich bereits diverse Elektrokabel befanden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Geländes konnte ein 19-jähriger Mann aus Alpen angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der Mann machte nicht nachvollziehbare Angaben zum Grund seines Aufenthaltes auf dem umzäunten Gelände und hatte den Fahrzeugschlüssel des Kleinwagens dabei.

Den Pkw, in dem sich neben den entwendeten Kabeln auch Betäubungsmittel befanden, stellten die Polizeibeamten sicher.

Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

