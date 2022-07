POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Rollerfahrerin

Moers (ots) - Einen 120 cm hohen Engel aus Bronze haben Unbekannte von einem Friedhof in Schwafheim an der Hügelstraße gestohlen. Die Statue muss in dem Zeitraum von Montag, 11.07., 12.00 Uhr, bis zum Freitg, 22.07., 13.30 Uhr, gestohlen worden sein. Da die Bronzestatue nicht ohne weiteres abtransportiert werden kann, sucht die Polizei insbesondere Zeugen, denen ...

