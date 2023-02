Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nachbar meldet Einbruch

Zella-Mehlis (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag auf Dienstag Zutritt in eine leerstehende Doppelhaushälfte in der Talstraße in Zella-Mehlis. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte Licht im Keller und informierte daraufhin den Eigentümer. Während des Kontrollgangs stellte dieser fest, dass sich Unberechtigte im Haus aufhielten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Suhler Polizeidienststelle (03681 369-0).

