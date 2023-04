Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrer überschlägt sich mit Pkw

Lippstadt (ots)

Am Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem materiellem und leichtem Personenschaden im Stadtgebiet von Lippstadt. Gegen 11:15 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrer eines VW Beetle die Stirper Straße in Richtung Süden. Aus ungeklärter Ursache kam er rund 100 Meter vor der Kreuzung der Overhagener Straße von der Fahrspur ab und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Ecosport. Der Ford wurde durch den Unfall nach vorne geschoben und beschädigte einen ebenfalls am Straßenrand geparkten Ford Focus. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW Beetle und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich anschließend selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. An der Unfallstelle waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Der Fahrer des VW Beetle wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Er hatte sich glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Schadenshöhe an allen beteiligten Pkw schätzt die Polizei auf insgesamt 33.000 Euro. (je)

