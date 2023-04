Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Vorfahrt missachtet - drei Personen verletzt

Anröchte (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 13.35 Uhr, befuhr eine 36-jährige Frau aus Anröchte mit ihrem Pkw die Effelner Straße von Effeln in Richtung Uelde. An der Kreuzung zur B 55 missachtete sie die Vorfahrt eines 61-jährigen Mannes aus Schlangen, der mit seinem Pkw Skoda die B 55 in Richtung Erwitte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei der 61-jährige Mann schwer verletzt wurde. Zwei weitere Insassen des Skoda (eine 63-jährige Frau aus Büren und eine 66-jährige Frau aus Warstein) wurden leicht verletzt. Die 36-jährige Frau aus Anröchte blieb unverletzt. Alle drei verletzten Personen mussten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden ist erheblich und beläuft sich geschätzt auch ca. 30.000 Euro. Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.(hn)

