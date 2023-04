Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unaufmerksamkeit führt zu einem Auffahrunfall

Lippstadt (ots)

Eine 50-jährige Frau aus Lippstadt befuhr mit ihrem Pkw gegen 14.00 Uhr am Freitagnachmittag die Beckumer Straße in Fahrtrichtung Cappel. In Höhe der Jet-Tankstelle musste sie wegen eines vor ihr befindlichen Staus bremsen. Diesen Bremsvorgang bemerkte eine nachfolgende 30-jährige Frau aus Wadersloh, die sich mit ihrem Pkw ebenfalls in Fahrtrichtung Cappel bewegte, offensichtlich zu spät. Sie fuhr auf den Skoda der Lippstädterin auf. Bei dem Auffahrunfall verletzte sich die 50-jährige Frau in dem Skoda leicht. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR. Der Pkw der Lippstädterin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell