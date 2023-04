POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Anröchte (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 13.35 Uhr, befuhr eine 36-jährige Frau aus Anröchte mit ihrem Pkw die Effelner Straße von Effeln in Richtung Uelde. An der Kreuzung zur B 55 missachtete sie die Vorfahrt eines 61-jährigen Mannes aus Schlangen, der mit seinem Pkw Skoda die B 55 in Richtung Erwitte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der ...

mehr