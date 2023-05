Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (VT) Am Mittwoch, 3. Mai 2023, um 18:23 Uhr, beabsichtigt ein 67jähriger Radfahrer aus Rheda-Wiedenbrück die Straße Nordrheda vom rechtsseitig gelegenen Radweg (Fahrtrichtung Herzebrock) nach links zu überqueren, um auf der gegenüberliegenden Seite eine Hofzufahrt (dortiger Hofladen) zu benutzen. Eine die Straße Nordrheda in Richtung Herzebrock fahrende Pkw-Führerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidiert mit dem Fahrradfahrer. Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen. Nach Auskunft des behandelnden Notarztes bestand akute Lebensgefahr. Der 67jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Osnabrück geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße Nordrheda teilweise komplett gesperrt. Zur Unterstützung bei der Rekonstruktion des Herganges wurde ein Verkehrsunfallteam der Kreispolizeibehörde Bielefeld hinzugerufen.

