Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Frauen bei Unfall in Gütersloh schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochnachmittag (03.05., 15.09 Uhr) meldeten mehrere Personen einen schweren Verkehrsunfall in der Gütersloher Innenstadt an der Berliner Straße.

Ersten Ermittlungen nach beabsichtigte zum Unfallzeitpunt eine 68-jährige Autofahrerin aus Gütersloh mit einem Opel Meriva einen Parkplatz vor einer Ladenzeile rückwärts zu verlassen. Statt rückwärts auszuparken, fuhr die Dame vorwärts über den Gehweg in die Fensterscheibe eines Geschäfts. Dabei erfasste sie zwei Fußgängerinnen, welche sich in dem Bereich befanden. Die 50- und 21- Jahre alten Frauen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Zwischenzeitlich wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Letztendlich wurden beide mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren worden. Die 68-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt.

Neben dem Sachschaden an dem Auto entstand erheblicher Gebäudeschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

