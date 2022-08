Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Montag, (8. August 2022) gegen 1:14 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Krefelder mit seinem Auto auf der Lenssenstraße und wollte nach links auf den Westwall abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Pkw, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Westwall in Richtung Karlsplatz unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem zwei weitere geparkte Autos beschädigt wurden. Unmittelbar nach der Kollision stieg der Fahrer des von rechts kommenden Pkw aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Karlsplatz und weiter in Richtung Blumenstraße. Beschrieben wurde der Mann als ca. 25-30 Jahre alt, Südländer, ca. 1,85 Meter groß und kräftig. Er trug weiße Kleidung und einen Vollbart. An dem Fahrzeug des flüchtigen Fahrers befanden sich Kennzeichen, die nicht zu dem Pkw gehören. Hinweise zu dem Flüchtigen bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. Der 25-Jährige Fahrer des anderen Pkw wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren. (264)

