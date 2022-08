Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld: Krefelderin von Exhibitionist belästigt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (06. August 2022) zeigte sich ein Mann einer Frau in schamverletzender Weise im Bereich des Kleingartenvereins Uhlenhorst.

Die 38-jährige Krefelderin befand sich gegen 17:40 Uhr zusammen mit ihrem Kleinkind auf dem Gelände des Kleingartenvereins, als sie durch ein Loch in einer Hecke einen Mann bemerkte, welcher sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Peter-Lauten-Straße. Dort seien dem Flüchtenden noch zwei Fahrradfahrer entgegengekommen. Der Mann soll ca. 170 cm groß gewesen sein und war zwischen 35-45 Jahre alt. Er hatte ein südländisches Aussehen, volles Haar und eine kräftige Statur. Zudem trug er ein weißes T-Shirt, Jeanshose, schwarze Schuhe und hatte eine schwarze Bauchtasche dabei.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (262)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell