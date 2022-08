Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Unbekannter entreißt Frau die Handtasche: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (7. August 2022) war eine Frau gegen 22:50 Uhr zu Fuß auf der Moerser Straße in Richtung Leyentalstraße unterwegs. Plötzlich näherte sich ein Unbekannter von hinten und riss an ihrer Handtasche. Weil die 43-Jährige an der Tasche festhielt, stürzte sie durch den Ruck zu Boden. Der Unbekannte zog weiter an der Tasche, woraufhin der Gurt abriss. Dann flüchtete der Mann in Richtung Ostwall. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Unbekannte ist 19 bis 25 Jahre alt und hat schwarze Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind. Er trug schwarze Kleidung und hat insgesamt ein südländisches Erscheinungsbild. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (263)

