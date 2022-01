Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Raub auf Spielothek

Grünstadt, Schillerplatz - 30.01.2022, 20:45 Uhr (ots)

Eine Angestellte wollte am 30.01.2022 gerade den Kassenabschluss machen, als ein vermeintlicher Kunde klingelte. Dieser bedrohte die 34-Jährige nach eigenen Angaben mit einem Messer und forderte Bargeld. Sie packte das Geld in einen Beutel, mit dem der komplett schwarz gekleidete Täter flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Es gibt derzeit keine Täterhinweise. Erbeutet wurde ein 4-stelliger Euro-Betrag. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand gestern Abend im Bereich Fußgängerzone / Neugasse / Schillerplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359-93120.

