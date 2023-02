Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, L226, K6164, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bremst Transporter aus bricht dem Fahrer die Nase - Polizei sucht Zeugen (08.02.2023)

Steißlingen, L226 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochmittag auf der Landesstraße 226 zwischen Stahringen und Steißlingen ereignet hat. Gegen 14 Uhr war ein 40-jähriger Mann mit einem weißen Kleintransporter auf der L226 von Steißlingen in Richtung Stahringen unterwegs. Auf gerader Strecke überholte ein unbekannter Motorradfahrer den Transporter und bremste ihn kurz vor der Heiligkreuzkapelle bis zum Stillstand aus. In der Folge stieg der Unbekannte von seinem Zweirad, riss die Fahrertür des Transporters auf, fragte warum er so langsam fahre und schlug dem 40-Jährigen dann unvermittelt mit der Faust auf die Nase. Anschließend fuhr der Biker weiter.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 25-30 Jahre alt, ungefähr 170-180 Zentimeter groß, normale Figur und bekleidet mit schwarzen "bikertypischen" Klamotten.

Die Polizei bittet nun Zeugen, denen gegen 14:15 Uhr im Bereich der L226 und der K6164 zwischen Stahringen und Steißlingen ein "aggressiver" Motorradfahrer aufgefallen ist, sich unter der Tel. 07738 97014, beim Polizeiposten Steißlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell