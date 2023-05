Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Breite Straße - Polizei sucht Fahrer eines BMW SUV

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bereits am Freitagvormittag (28.04., 10.30 Uhr) ereignete sich auf der Breite Straße im Ortsteil Wiedenbrück ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 33-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr die Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Fahrrad die Breite Straße in Richtung Bielefelder Straße. Kurz vor dem Einmündungsbereich wurde die Radfahrerin von einem kleineren schwarzen BMW SUV überholt. Hierbei touchierte der Fahrer des BMW die Radfahrerin, so dass diese stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bielefelder Straße fort, ohne sich weiter um die Gestürzte zu kümmern.

Weiteren Angaben nach waren an dem kleineren schwarzen BMW SUV Gütersloher Kennzeichen (GT) angebracht. Zudem war auf dem Kofferraumdeckel ein grau/ silberner Aufkleber in Form einer Skyline angebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Fahrer des schwarzen BMW SUV machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell