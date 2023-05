Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Mastholter Straße - Pedelecfahrer verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Bereits am Freitagnachmittag (28.04., 16.20 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich Mastholter Straße/ Laumoor ein Unfall zwischen einem 55-jährigen Pkw-Fahrer und einem 59-jährigen Pedelecfahrer, welcher sich hierbei schwer verletzte. Den Erkenntnissen nach befuhr der 59-jährige Rietberger mit seinem Pedelec die Mastholter Straße aus Langenberg kommend in Richtung Einmündung. Zur gleichen Zeit befuhr der 55-jährigen Langenberger mit einem Mercedes die Straße Laumoor und beabsichtigte nach links in die Mastholter Straße abzubiegen. Der Pedelecfahrer kollidierte in der Folge mit dem vorfahrtberechtigten Pkw-Fahrer und kam zu Sturz.

Der verständigte Rettungsdienst brachte den 59-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell