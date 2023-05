Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf dem Eschweg - 18-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Eine 18-jährige Frau aus Halle/ Westf. ist am Samstagabend (29.04., 21.20 Uhr) mit ihrem Pkw auf dem Eschweg verunfallt. Den Erkenntnissen zufolge befuhr die junge Frau mit einem Renault den Eschweg aus Borgholzhausen kommend in Richtung Halle. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Renault-Fahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Nachdem sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, steuerte die 18-Jährige den Pkw nach links und geriet hier auf einen angrenzenden Acker. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb auf der Fahrzeugseite liegen.

Zeugen verständigten den Rettungsdienst und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Kräfte um die 18-Jährige. Anschließend transportierten die Sanitäter die verunfallte Renault-Fahrerin in ein Osnabrücker Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 6000 Euro.

