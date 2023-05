Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein stark alkoholisierter E-Scooter-Fahrer wurde von der Polizei am späten Freitagabend in der Pariser Straße aus dem Verkehr gezogen. Der E-Scooter fiel der Streife auf, weil er mit zwei Personen besetzt war und zudem deutliche Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, schlug ihnen dessen Alkoholfahne entgegen. Darauf angesprochen gab der 25-jährige Fahrer an "ein bisschen" getrunken zu haben. Ein Atemtest zeigte einen Alkoholwert von 1,96 Promille an. Der Fahrer musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |hü

