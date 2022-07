Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Verbale Streitigkeiten enden in körperlicher Auseinandersetzung; drei Beschuldigte vorläufig festgenommen

HILDESHEIM (bf). Am Morgen des 28.07.2022 kam es in der Gropiusstraße in Hildesheim zu einer Schlägerei.

Im Rahmen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung sollen drei Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Verlauf auf einen weiteren Mann, ebenfalls ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, eingeschlagen und eingetreten haben. Das 34-jährige Opfer wurde dabei nicht unerheblich verletzt. Es wurde zunächst zur weiteren Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht.

Ein 27-jähriger und zwei 31-jährige Beschuldigte wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Eine Vorführung beim Haftrichter soll am heutigen Tage erfolgen.

Eventuelle Presseanfragen im vorliegenden Fall werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

