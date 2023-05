POL-PPWP: Im Streit verletzt

Kaiserslautern (ots) - In der Otterberger Straße hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag einen Unfall gebaut. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Ursache war vermutlich ein Fahrfehler. Der mit drei Personen besetzte Pkw war auf dem Weg vom Stadtteil Morlautern in Richtung Kaiserslautern. Weil das Fahrzeug wegen des starken Gefälles der Straße an Geschwindigkeit zunahm, wollte der Fahrer das Tempo durch ...

