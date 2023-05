Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: EC-Karte gestohlen und gleich benutzt

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Landkreis ist am Donnerstagnachmittag in Kaiserslautern Opfer von Taschendieben geworden. Tatort war vermutlich in der Einkaufspassage am Fackelrondell. Nach Angaben der 33-Jährigen wurde ihr dort die EC-Karte unbemerkt aus der Tasche gezogen.

Als sich die Frau etwa zwei Stunden später bei der Polizei meldete, um den Diebstahl anzuzeigen, stellte sich heraus, dass sie sozusagen "keine Minute zu früh" da war: Die Diebe hatten die gestohlene Karte bereits in Gebrauch genommen - es konnten insgesamt sechs unberechtigte Abbuchungen vom Konto der 33-Jährigen im Zeitraum zwischen 18.13 und 19.38 Uhr festgestellt werden. Die Sperrung des Bankkontos wurde daraufhin umgehend veranlasst. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Unsere Empfehlung:

Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie unterwegs sind. Tragen Sie sie am besten dicht am Körper, beziehungsweise verschließen Sie die Taschen, in denen Sie die Sachen transportieren. Sollten Sie trotzdem bestohlen werden, lassen Sie Bank-, EC- oder Kreditkarten möglichst schnell sperren, um den Tätern keinen Zugriff auf ihr Bankkonto zu ermöglichen. Der Sperr-Notruf ist für solche Fälle rund um die Uhr bundesweit unter der Telefonnummer 116 116 erreichbar. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell