Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfluchten im Stadtgebiet - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag im Benzinoring ereignet haben muss. Der Verursacher beging Fahrflucht. Die Unfallzeit liegt zwischen 15.30 und 17.30 Uhr.

Beschädigt wurde ein blauer Ford Kuga, der in Höhe des Hauses Nummer 12 in Richtung Gersweilerweg am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Wie der Fahrzeughalter der Polizei meldete, entdeckte er bei seiner Rückkehr zum Wagen einen frischen Schaden an der Heckstoßstange. Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford gestoßen. Er machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Nach ihm wird gesucht.

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 auch in der Kanalstraße. Hier wurde in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr, ein Pkw beschädigt, der in Höhe des Hauses Nummer 5 stand. Als der Halter am Morgen zu seinem geparkten Fahrzeug kam, stellte er Kratzspuren am Außenspiegel fest. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 direkt bei der Polizei in der Gaustraße zu melden. |cri

