POL-PPWP: Bettwäsche versucht zu klauen

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagnachmittag in der Moltkestraße unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 14:30 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 75-jährigen Opfers war er zu Fuß in der Straße unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann in Höhe der Hausnummer 1 unvermittelt ins Gesicht schlug. Der 75-Jährige erlitt eine Verletzung ...

mehr