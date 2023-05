Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagnachmittag in der Moltkestraße unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 14:30 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 75-jährigen Opfers war er zu Fuß in der Straße unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann in Höhe der Hausnummer 1 unvermittelt ins Gesicht schlug. Der 75-Jährige erlitt eine Verletzung an der Schläfe. Der Mann beschrieb den Angreifer als 40 bis 50 Jahre alt. Er hatte ein Kind bei sich, das der 75-Jährige nicht weiter beschreiben konnte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell