POL-IZ: 230426.3 Heide: Autoaufbrecher machen reiche Beute

Büsum (ots) - Bereits in der vergangenen Woche ist es in Büsum zu einem Diebstahl einer Geldbörse in einem Supermarkt gekommen. Die Geschädigte bemerkte die Tat erst Tage später, zwischenzeitlich nutzte der Täter ihre Geldkarte unberechtigt. Am vergangenen Donnerstag kaufte die Anzeigende bei Edeka in der Heider Straße ein. Ihr Portemonnaie verwahrte sie ...

mehr