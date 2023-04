Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230426.2 Büsum: Portemonnaie-Diebstahl im Supermarkt

Büsum (ots)

Bereits in der vergangenen Woche ist es in Büsum zu einem Diebstahl einer Geldbörse in einem Supermarkt gekommen. Die Geschädigte bemerkte die Tat erst Tage später, zwischenzeitlich nutzte der Täter ihre Geldkarte unberechtigt.

Am vergangenen Donnerstag kaufte die Anzeigende bei Edeka in der Heider Straße ein. Ihr Portemonnaie verwahrte sie währenddessen in ihrer Handtasche, die sie im Einkaufswagen deponierte. Am Montag stellte sie dann schließlich zuhause fest, dass ihre Geldbörse mit Bargeld und diversen Karten fehlte. Eine der Bankkarten nutzte der Dieb am letzten Samstag in Heide an einem Zigarettenautomaten. Mittlerweile hat die 78-Jährige sämtliche Karten sperren lassen. Als Tatort benannte sie zweifelsfrei den Laden.

Hinweise auf den Dieb gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 melden.

Merle Neufeld

