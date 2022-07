Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B3 in Höhe des OT Brunsen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, B3 Höhe des OT Brunsen, 29.07.2022, 19:28 Uhr

Einbeck (kli) Auf der B3 in Höhe der Abzweigung zum OT Brunsen (K 657) kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person. Der 77-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die K 657 aus Richtung Brunsen kommend auf die B 3 in Richtung Einbeck, als er den vorfahrtsberechtigten von links kommenden PKW des 44-Jährigen übersah und es zu einem Verkehrsunfall kam. Durch den Unfall wurde der 77-jährige Unfallverursacher mit schweren Verletzungen und seine Beifahrerin mit leichten Verletzungen mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der andere Beteiligte wurde nicht verletzt.

An beiden PKW entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden, welcher von der Polizei Bad Gandersheim auf ca. 16.000 Euro geschätzt wird. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die B3 für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck (05561/949780) oder bei der Polizei in Bad Gandersheim (05382/919200) zu melden.

