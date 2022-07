Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Marktkauf-Parkplatz

Einbeck (ots)

(wüs) In der Zeit vom Samstag, 30.07.2022, 10:40 Uhr bis 11:20 Uhr, hatte die Geschädigte ihren weißen, neuwertigen Tesla in einer der Parkmöglichkeiten auf dem Marktkaufparkplatz geparkt. Neben ihr hatte in dunkelgrüner Mercedes mit Holzmindener Kennzeichen geparkt. Als die Geschädigte vom Einkaufen zurückkehrte, war der dunkelgrüne Mercedes weg und sie stellte an ihrer linken hinteren Stoßstange Beschädigungen in Höhe von etwa 4000 Euro fest, da auch einer der Parksensoren betroffen war. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zum Verursacher (Kennzeichen, Personenbeschreibung) geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-949780 zu melden.

