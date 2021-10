Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 08.-10.10.2021 ++

Lüneburg (ots)

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Körperverletzungen ---

Lüneburg - Körperverletzung im Drogenmilieu

Am Freitag-Abend kam es Beim Benedikt zu gleich mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, deren Hintergründe bisher nicht gänzlich unbekannt sind. Mutmaßlich durch zwei noch unbekannte männliche Personen kam es zu Übergriffen zum Nachteil dreier Bewohner der dortigen Obdachlosenunterkunft. Hierbei wurden drei Männer (28, 43 und 47 Jahre alt) zum Teil nicht unerheblich verletzt. Der polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Lüneburg - häusliche Gewalt

Zwischen einem mittlerweile getrenntlebenden Pärchen kam es am Freitag-Nachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung im Gut Wienebüttel. Die 32-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, ihren 27-jährigen ehemaligen Lebensgefährten gewürgt zu haben. Die Polizei musste die Beteiligten trennen und erteilten der Verursacherin einen Platzverweis.

--- Einbrüche ---

Lüneburg - Einbrüche in Gartenlauben

Die Serie an Einbrüchen in Gartenlauben nimmt kein Ende. Erneut wurde in zwei Gartenlauben im Kleingartenverein "Am Pferdeteich" eingebrochen. Es wurden unter anderem Werkzeug und Gartengeräte entwendet.

Lüneburg - Einbruch in Friedhofsgebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem versuchten Einbruch in das Verwaltungsgebäude des Lüneburger Waldfriedhofes im Deutsch-Evern-Weg. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, ein rückwärtig gelegenes Fenster aufzuhebeln, flüchtete jedoch, ohne sein Tat vollenden zu können.

Lüneburg - Einbruch in Wohnung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stieg ein noch unbekannter Täter über den Balkon in eine Wohnung im Hans-Steffens-Weg ein, nachdem er die Balkontür aufgehebelt hatte. Die ganze Wohnung wurde durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher noch unbekannt.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 04131/83062215 entgegen.

--- Betrug ---

Lüneburg - Senior um hohen Geldbetrag betrogen

Ein 75-jähriger Mann wurde am Freitag-Mittag durch drei junge Frauen in einem bahnhofsnahen Cafe angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Diese hätten, vermutlich wahrheitswidrig, behauptet, einen hohen Geldbetrag für eine anstehende Herz-OP der in Frankreich lebenden Mutter zu benötigen. Der Senior meinte es zu gut, fuhr nach Bienenbüttel zu sich nach Hause und überreichte den jungen Frauen einen vierstelligen Geldbetrag. Diese entkamen daraufhin unerkannt vom Vorfallsort.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter 04131/8306-2215 entgegen.

--- Unfälle ---

Lüneburg - Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht -

Bereits am Freitag um 13:10 Uhr kam s im Lüneburger Spillbrunnweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige überquerte im Einmündungsbereich zur Straße "Am Schwalbenberg" die Fahrbahn und wurde hier durch den Fahrer eines silbernen oder blauen Opel Corsa angefahren und leicht verletzt.. Dieser flüchtete nachfolgend unerlaubt von der Unfallstelle. Es konnte lediglich das Kennzeichenfragment LG - HL (Ziffern unbekannt) abgelesen werden. Hinweise auf den Verursacher werden dringend erbeten.

Lüneburg - Radfahrer missachtet "Rotlicht" und wird angefahren

Ebenfalls am Freitag-Mittag überquerte ein 15-jähriger Radfahrer den Oedemer Weg in Höhe der Einmündung zum Kunkelberg mutmaßlich bei "Rotlicht". Hierbei wurde er von einem 50-jährigen Führer eines VW Passat angefahren und leicht verletzt. Der Radfahrer musste zur Behandlung dem Klinikum zugeführt werden.

Stadt/Landkreis Uelzen:

Verkehrsüberwachung

Während einer Gurt-Handy-Kontrolle wurden am Samstag zwischen 12:15 und 13:15 Uhr auf der Bundesstraße 4 in Höhe Kirchweyhe 15 Verstöße durch die Polizei geahndet.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 4 in Höhe Halligdorf wurden am Samstag in der Zeit von 15:00 bis 16:45 Uhr 20 Verstöße, davon zwei Fahrverbote, festgestellt. Ein 62-jähriger Mann war mit seinem PKW mit 163 Km/h gemessen worden.

Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, gegen 21:55 Uhr, befuhr eine 42-jährige Frau mit ihrem PKW die Hugo-Steinfeld-Straße in Uelzen, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahr untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls Freitag, gegen 23:15 Uhr wurde in der Westerweyher Straße ein 68-jähriger Mann mit seinem PKW kontrolliert. Auch hier wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Test ergab 0,58 Promille. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Stadt/Landkreis Lüchow:

Verkehrsunfallfluchten

Dannenberg: Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagmittag gegen 13:15 Uhr auf der B191 zwischen der Elbbrücke und Dannenberg. Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Peine wollte mit seiner Kawasaki zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen. Während des Überholvorganges scherte ein PKW in gleicher Höhe ebenfalls zum Überholen aus. Der Kradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Der flüchtige PKW, bei dem es sich um einen weißen Skoda Octavia handeln soll, setzte seine Fahrt fort. Lüchow: Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag gegen 16:50 Uhr in der Konsul-Wester-Straße auf dem Parkplatz des OBI-Marktes. Mehrere Zeugen beobachteten unabhängig voneinander, wie eine ältere Dame mit einem roten PKW beim Ausparken gegen einen geparkten PKW gestoßen sei und sich anschließen vom Parkplatz entfernt habe, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Am Sonnabend gegen 16:55 Uhr kam es auf der L260 zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger aus dem Kreis Bamberg fuhr von Schmarsau kommend in Richtung Schrampe mit seinem VW Caddy. Als ein dahinterfahrender 60-jähriger Hamburger den Bamberger überholte, wollte dieser nach links in einen Ortsverbindungsweg einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf kollidierte der Hamburger mit einem Baum und wurde leicht verletzt.

Fahrrad und Jacke geraubt

Dannenberg: Am Freitagabend gegen 21 Uhr kam es in Dannenberg in der Lüchower Straße zu einem Raub. Eine bislang unbekannte, männliche Person verwickelte eine 17-jährige Radfahrerin zunächst in ein Gespräch. Nachdem diese kurz darauf ihre Fahrt fortsetzen wollte, stellte sich der Täter ihr in den Weg und nahm gewaltsam die Jacke sowie das Fahrrad des Opfers, ein dunkelblaues E-Bike der Marke Victoria, an sich. Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort.

Brandstiftung

Clenze: Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr bemerkte ein Spaziergänger auf einer Wiese im Bereich des Dalitzer Weges eine Rauchentwicklung und benachrichtigte die Rettungsleitstelle. Die alarmierte Feuerwehr Clenze konnte ein auf etwa 30 Metern Länge brennendes Heuschwad löschen. Durch Zeugenbefragungen vor Ort ergab sich der Verdacht der Brandstiftung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schoppe, PHK

PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen Auf der Hude 1 21339 Lüneburg ESD, Dienstabteilung 4

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell