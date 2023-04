Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230425.5 Heide: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Heide (ots)

In der Zeit von Ende Februar bis 24.4.23 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus Am Stadtpark. Hierzu schlugen diese eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Innenräume. Aus einem Anbau wurde eine Kettensäge entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 04821-940 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell