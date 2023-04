Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230425.2 Itzehoe: Einbrecher löst stillen Alarm aus und wird gefasst

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 4 Uhr löste der stille Alarm eines Supermarktes an der Brunnenstraße aus. Zuvor hatte ein Einbrecher mit einem Gegenstand die Schiebetür aufgedrückt und sich so Zutritt zum Lager verschafft. Hier entnahm er ein Bier und zwei Pakete Kaffee und legte weitere Stehlgüter zurecht. Eine Mitarbeiterin erschien dort und zog die Schiebetür zu. In Begleitung der Polizei konnte nun der Tatverdächtige angetroffen werden. Es handelt sich um einen 40jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell