Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230424.11 Lägerdorf: Betrüger bei Geldabholung festgenommen

Lägerdorf (ots)

Schon seit Oktober letzten Jahres hatte ein Betrüger den Kontakt zu einer 66jährigen Lägerdorferin gesucht und die Konversation via Internet genutzt, um die Frau zu diversen Geldzahlungen zu bewegen. Bei der Betrugsmasche, unter dem Namen "Romance-Scamming" bekannt, werden Kontakte über eine Dating-Plattform geknüpft und anschließend über Whats App eine Liebesbeziehung aufgebaut. Der Betrüger gab sich als 72jähriger Kieler aus, der als Geschäftsmann an verschiedenen Orten auf der Welt unterwegs sei und regelmäßig angab, festgehalten zu werden. Dafür benötigte er immer wieder Geldzahlungen. Bis zu diesem Zeitpunkt entstand bereits ein Schaden von gut 120.000 Euro. Als am Donnerstag nun ein weiterer Übergabetermin geplant war, begleitete die Polizei den weiteren Chat und begab sich zur Wohnanschrift der Lägerdorferin. Gegen 19:30 Uhr gelang nun die Festnahme des Geldabholers, ein 23jähriger Hamburger und seines ebenfalls aus Hamburg stammenden 24jährigen Fahrers. Am Freitag erfolgte die Vorführung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe beim Haftrichter, welcher Untersuchungshaft für den Geldabholer anordnete. Der Fahrer wurde wegen fehlender Haftgründe entlassen.

