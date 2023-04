Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230424.14:Kreis Steinburg und Dithmarschen: Roadpol- Geschwindigkeitskontrollwoche beendet

Kreis Steinburg und Dithmarschen (ots)

In der Zeit vom 17. bis 23.April 2023 fanden landesweite Schwerpunktkontrollen statt. Im Bereich Steinburg und Dithmarschen wurden insgesamt 1859 Geschwindigkeitsverstöße in dieser Woche festgestellt und 22 Fahrverbote verhängt. 30 Ordnungswidrigkeiten fertigten die eingesetzten Beamten, davon waren 18 Fälle Handyverstöße während der Fahrt. Platz 1 der Geschwindigkeitsverstöße belegt ein Hamburger Fahrer mit einem Porsche Cayman GT4. Am Donnerstag befuhr dieser die Grillchaussee in der Engelbrechteschen Wildnis an einer Kontrollstelle, wo 30 km/h erlaubt waren, zuerst in die eine Richtung mit 107 km/h, um dann eine Stunde später erneut in die andere Richtung mit 73 km/h durch die Messstelle zu fahren. Den Fahrer erwartet nun ein viermonatiges Fahrverbot, 3 Punkte und ein Bußgeld in Höhe von 1060 Euro.

