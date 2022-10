Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Münstertal/ L123: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Leitplanke

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots)

Schwer verletzt wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer am Sonntag, 30.10.2022 gegen 15:20 Uhr auf der L123 in Münstertal im Bereich der Lochmatte. Der Mann soll mit seinem Motorrad die L123 bergabwärts vom Wiedener Eck in Richtung Münstertal befahren haben und dabei aus bisher ungeklärten Umständen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der Fahrer des Motorrades kollidierte dabei ohne Fremdbeteiligung mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik gebracht.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell