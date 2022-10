Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer weicht Auto aus und verunfallt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Die L 159 befuhr am Samstag, 29.10.2022 gegen 14.30 Uhr ein schwarzer Golf in Richtung Bonndorf. In Höhe der Stockenmühle kam dieser in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn, woraufhin ein entgegenkommender 20 Jahre alter Kradfahrer stark abbremsen musste und daraufhin stürzte. Er rutschte einen gegenüberliegenden Abhang hinunter und verletzte sich leicht. An seiner Yamaha entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8000 Euro. Ein hinter dem 20-Jährigen fahrender Zeuge gab an, dass der schwarze Golf mit zwei männlichen Personen besetzt war. Diese entfernten sich nach dem Unfall, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/89630) bittet Zeugen, die Hinweise zum Golffahrer geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

