Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 15-Jähriger auf Fahrrad angefahren - Verursacher flüchtet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Mörse, Salzwedeler Straße

06.12.2022, 07.50 Uhr

Ein 15 Jahre alter Schüler wurde am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule von einem unbekannten Autofahrer angefahren und verletzt. Anstatt sich jedoch um den Verletzten zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt unvermindert fort.

Der Schüler befuhr gegen 07.50 Uhr die Straße Wulfhagen in Richtung Große Kley und wollte hier im Kreisel die Salzwedeler Straße queren, als er von einem silbernen VW Up angefahren wurde, der aus Richtung Westhagen kommend den Kreisverkehr durchfuhr. Der Junge stürzte vom Fahrrad und zog sich Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer des VW Up setzte seine Fahrt in Richtung Fallersleben fort, ohne sich um den 15-Jährigen zu kümmern.

Die Polizei hat die Verkehrsunfallflucht aufgenommen und hofft auf Hinweise zu dem Verursacher in seinem silbergrauen VW Up.

Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell