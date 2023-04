POL-IZ: 230424.13 Itzehoe: Einbruch in Bahnhofsbistro

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter in Itzehoe die Wand eines Mehrfamilienhauses beschmiert. Der entstandene Schaden liegt bei tausend Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 0.25 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Moltkestraße aus ihrem Fenster heraus eine männliche Person, die ein Graffiti an eine Hauswand sprühte. Als der Farbschmierer die Frau erblickte, entfernte er sich über die ...

mehr