Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 2. März 2023:

Salzgitter (ots)

Burgdorf: Einbruch in Schule / Kindertagesstätte

Dienstag, 28.02.2023, bis Mittwoch, 01.03.2023

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Schule und einer Kindertagesstätte in Burgdorf, Burgdorfer Straße. In verschiedenen Räumen wurden Schränke gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell