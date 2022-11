Polizei Mettmann

POL-ME: Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens: Polizei beschlagnahmt Führerscheine - Hilden - 2211038

Mettmann (ots)

In Hilden hat die Polizei am späten Dienstagabend (8. November 2022) die Führerscheine von zwei jungen Männern beschlagnahmt, die sich zuvor ein illegales Straßenrennen geliefert haben sollen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 23:10 Uhr überwachten Polizeibeamte in ihrem Streifenwagen an der Walder Straße in Hilden den Straßenverkehr, als ihnen zwei Fahrzeuge auffielen, die mit aufheulenden Motoren und in deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Walder Straße fuhren und hierbei trotz eines geltenden Überholverbots in sehr dichtem Abstand ein Taxi überholten.

Mittels ihres Lasermessgeräts kontrollierten die Polizeibeamten die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs und konnten hierbei feststellen, dass der Wagen, ein Chrysler 300C, mit einem Tempo von rund 120 km/h unterwegs war - erlaubt waren hier an der Walder Straße aber nur 50 km/h. Daraufhin gaben die Polizisten den beiden Fahrern Anhaltesignale durch und die beiden jungen Männer stoppten ihre Fahrt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich bei dem Fahrer des Chryslers um einen 24-jährigen Hildener handelte. Das andere Fahrzeug, ein BMW 390L, wurde von einem 19-jährigen Solinger gesteuert. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine der beiden Männer beschlagnahmt - eine Sicherstellung der Fahrzeuge wurde jedoch verneint. Gegen das Duo wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

