Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230425.1 Hohenlockstedt: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Hohenlockstedt (ots)

Am Montag hat ein Unbekannter über Tag Reifen an einem geparkten Lieferwagen in Hohenlockstedt zerstochen. Möglicherweise haben Zeugen den Täter beobachtet und können Angaben zu ihm machen.

Gegen 13.00 Uhr stellte der Anzeigende sein Firmenfahrzeug im Schäferweg am Fahrbahnrand ab. Als der Mann gegen 16.50 Uhr zu dem Sprinter zurückkehrte, stellte er fest, dass drei der vier Reifen zerstochen waren. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 250 Euro liegen.

Da sich die Tat am helllichten Tag ereignete, gibt es möglicherweise Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen haben. Sie sollten sich bei der Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 melden.

Merle Neufeld

