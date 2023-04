POL-IZ: 230425.3 Albersdorf: Verkehrsschilder beschädigt - Zeugen gesucht!

Hohenlockstedt (ots) - Am Montag hat ein Unbekannter über Tag Reifen an einem geparkten Lieferwagen in Hohenlockstedt zerstochen. Möglicherweise haben Zeugen den Täter beobachtet und können Angaben zu ihm machen. Gegen 13.00 Uhr stellte der Anzeigende sein Firmenfahrzeug im Schäferweg am Fahrbahnrand ab. Als der Mann gegen 16.50 Uhr zu dem Sprinter zurückkehrte, ...

