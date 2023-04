Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230425.4 Heide: Einbruch beim Landesamt für soziale Dienste

Heide (ots)

In der Zeit von Samstag um 21 Uhr bis Montag um 5:30 Uhr drangen unbekannte Täter in das an der Neuen Anlage befindliche Landesamt für soziale Dienste ein. Sie verschafften sich über den rückwärtigen Bereich Zutritt und schalteten den Strom im Gebäude ab. Sämtliche Büroräume im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss wurden geöffnet und durchwühlt. Sie entwendeten eine Kaffeekasse und ein Sparbuch mit noch nicht bekanntem Guthaben sowie einen Gutschein. Ein Feuerlöscher wurde aus der Halterung gerissen und so gegen die Wand geworfen, dass ein Schaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen.

