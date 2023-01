Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 21-Jähriger schlägt Nachbarn ins Gesicht und leistet Widerstand/Wohnungseinbruch

Hemer (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:05 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus An der Iserkuhle zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn. Ein alkoholisierter 21-Jähriger verhielt sich dort mehrfach laut und störte die Ruhe. Als ein 44-jähriger Nachbar deshalb an seiner Wohnungstür klopfte, stürmte der 21-Jährige unvermittelt heraus und schlug dem Mann mehrfach ins Gesicht. Dieser wurde durch die Schläge leicht verletzt und zog sich in seine Wohnung zurück. Gegenüber den alarmierten Polizisten verhielt sich der 21-Jährige aggressiv. Er musste in der Folge überwältigt werden, nachdem er den Anweisungen der Beamten nicht folgte. Bei der Ingewahrsamnahme schlug er um sich und biss einem Beamten in den Oberschenkel. Die weitere Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Die Polizeibeamten blieben weiterhin dienstfähig. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (schl)

In der Straße Geitbecke kam es zwischen Donnerstagabend, 18:30 Uhr und Freitagmorgen, 08:35 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte drangen durch das Einschlagen einer Scheibe in das Haus ein und durchsuchten in der Folge mehrere Räume. Bezüglich möglicher Beute liegen derzeit noch keine Informationen vor. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

