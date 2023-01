Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Zwischendecke/Betrug im Kleinanzeigenportal

Halver (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 08:15 Uhr, brannte es in einer Zwischendecke eines Vordachs an einem Haus in der Hagener Straße. Aufgrund der enormen Regenfälle war offenbar Wasser in die Zwischenräume gelaufen und hatte an dortigen Kabeln einen Kurzschluss verursacht. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, bevor er sich weiter ausbreiten konnte. (schl)

Ein 34-jähriger Halveraner bot bereits Ende des vergangenen Jahres zwei Karten für ein Event in einem Kleinanzeigenportal im Internet an. Nach nur kurzer Zeit meldete sich eine angebliche Interessentin und bat den 34-Jährigen ihr seine E-Mail Adresse zukommen zu lassen. Der Geschädigte gab seine Adresse weiter und erhielt wenig später eine Mail über eine angeblich getätigte Zahlung der Käuferin mit einem Hyperlink. Als er auf den Link klickte, wurde er aufgefordert Daten seiner Kreditkarte anzugeben. Der Geschädigte kam der Aufforderung nach. Einen Tag später stellte er fest, dass ein mittlerer dreistelliger Betrag auf ein Konto in die Schweiz gebucht wurde. (schl)

