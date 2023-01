Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand eines Müllcontainers

PKW beschädigt

Kierspe (ots)

Auf dem Parkplatz der Gesamtschule Kierspe brannte Samstag, um 3.07 Uhr, ein Müllcontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Unbekannte hebelten vermutlich in der Nacht zu Samstag an der Thingslindestraße die Kofferraumtür eines BMW auf. Sie richteten dabei mehrere tausend Euro Schaden an. Beute machten sie keine. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen. (dill)

Polizeibeamte kontrollierten Sonntagabend, 23.50 Uhr, einen BMW auf der B237 Höhe Bürhausen. Auf der Suche nach seinem Fahrzeugschein schaute der Kiersper (27) auch in sein Handschuhfach. Bei Öffnen entdeckten die Polizisten eine Schusswaffe. Unter Vorhalt der Dienstwaffen wurde der Fahrer aufgefordert, aus seinem PKW auszusteigen. Den Aufforderungen kam er widerstandslos nach. Den für die Softairwaffe erforderlichen kleinen Waffenschein besaß der Fahrer nicht. Die Beamten stellten die Pistole sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (dill)

